Світоліна програла Хібіно у третьому колі турніру у Таїланді

Матч тривав 1 годину 19 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У третьому колі турніру WTA International у Хуахіні (Таїланд) перша ракетка України Еліна Світоліна програла японці Нао Хібіно.

Українка програла у двох сетах. Матч тривав 1 годину 19 хвилин.

У третьому колі Хібіно зіграє з переможницею пари Цян Ван (27) – Леоні Кунг (283).

Thailand Open - International

Хуахіні, Таїланд

Призовий фонд - $275,000

Третє коло, 14 лютого

Нао Хібіно (84) - Еліна Світоліна (4) 6:4, 6:2

Раніше, Цуренко вийшла до півфіналу турніру в Єгипті.

Нагадаємо, Світоліна знищила Сандерс у другому колі турніру у Таїланді.