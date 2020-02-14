Світоліна програла Хібіно у третьому колі турніру у Таїланді

Джерело - Чемпіон.
У третьому колі турніру WTA International у Хуахіні (Таїланд) перша ракетка України Еліна Світоліна програла японці Нао Хібіно.
Українка програла у двох сетах. Матч тривав 1 годину 19 хвилин.
У третьому колі Хібіно зіграє з переможницею пари Цян Ван (27) – Леоні Кунг (283).
Thailand Open - International
Хуахіні, Таїланд
Призовий фонд - $275,000
Третє коло, 14 лютого
Нао Хібіно (84) - Еліна Світоліна (4) 6:4, 6:2
Раніше, Цуренко вийшла до півфіналу турніру в Єгипті.
Нагадаємо, Світоліна знищила Сандерс у другому колі турніру у Таїланді.