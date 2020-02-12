 Марченко покинув турнір у Франції | Теніс | Champion.com.ua
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Марченко покинув турнір у Франції

Сьогодні 17:12 131 0
Ілля Марченко не зміг продовжити боротьбу на турнірі у Франції
Марченко покинув турнір у Франції
#Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (255) не зміг пробитися в 1/8 фіналу турніру ATP Challenger Tour у французькому Шербурі.

Українець у трьох сетах поступився французькому тенісисту Кентену Алі (203). Матч тривав 2 години та 25 хвилин.

CHALLENGER LA MANCHE-CHERBOURG - ATP Challenger Tour
Шербур, Франція
Призовий фонд - €46,600
Друге коло, 12 лютого

Кентен Алі - Ілля Марченко 6:3, 6:7 (5), 7:6 (4)

Нагадаємо, Марченко здобув першу перемогу у новому році.

Також, Костюк поступилася на старті турніру у Єгипті.

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