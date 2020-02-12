Марченко покинув турнір у Франції

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (255) не зміг пробитися в 1/8 фіналу турніру ATP Challenger Tour у французькому Шербурі.
Українець у трьох сетах поступився французькому тенісисту Кентену Алі (203). Матч тривав 2 години та 25 хвилин.
CHALLENGER LA MANCHE-CHERBOURG - ATP Challenger Tour
Шербур, Франція
Призовий фонд - €46,600
Друге коло, 12 лютого
Кентен Алі - Ілля Марченко 6:3, 6:7 (5), 7:6 (4)
Нагадаємо, Марченко здобув першу перемогу у новому році.
Також, Костюк поступилася на старті турніру у Єгипті.