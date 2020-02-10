Український тенісист стартував із перемоги на турнірі у Франції

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (255) вийшов до другого раунду турніру ATP Challenger Tour у французькому Шербурі.

На старті основної сітки змагань українець обіграв німця Матса Морайнга (225).

Матч тривав 1 годину 2 хвилини. Марченко виконав по брейк-поінту в кожному сеті, його суперник не зміг реалізувати жодного брейка за гру.

CHALLENGER LA MANCHE-CHERBOURG - ATP Challenger Tour

Шербур, Франція

Призовий фонд - €46,600

Перше коло, 10 лютого

Ілля Марченко - Матс Морайнг 6:3, 6:4

Нагадаємо, Калініна знялася з фіналу турніру ITF у США.

Також, сестри Кіченок зіграють на турнірі у Санкт-Петербурзі