 Марченко здобув першу перемогу у новому році | Теніс | Champion.com.ua
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Марченко здобув першу перемогу у новому році

Сьогодні 16:45 250 1
Український тенісист стартував із перемоги на турнірі у Франції
Марченко здобув першу перемогу у новому році
#Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (255) вийшов до другого раунду турніру ATP Challenger Tour у французькому Шербурі. 

На старті основної сітки змагань українець обіграв німця Матса Морайнга (225).

Матч тривав 1 годину 2 хвилини. Марченко виконав по брейк-поінту в кожному сеті, його суперник не зміг реалізувати жодного брейка за гру.

CHALLENGER LA MANCHE-CHERBOURG - ATP Challenger Tour
Шербур, Франція
Призовий фонд - €46,600
Перше коло, 10 лютого 

Ілля Марченко - Матс Морайнг 6:3, 6:4

Нагадаємо, Калініна знялася з фіналу турніру ITF у США.

Також, сестри Кіченок зіграють на турнірі у Санкт-Петербурзі

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