Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (255) вийшов до другого раунду турніру ATP Challenger Tour у французькому Шербурі.
На старті основної сітки змагань українець обіграв німця Матса Морайнга (225).
Матч тривав 1 годину 2 хвилини. Марченко виконав по брейк-поінту в кожному сеті, його суперник не зміг реалізувати жодного брейка за гру.
CHALLENGER LA MANCHE-CHERBOURG - ATP Challenger Tour
Шербур, Франція
Призовий фонд - €46,600
Перше коло, 10 лютого
Ілля Марченко - Матс Морайнг 6:3, 6:4
Нагадаємо, Калініна знялася з фіналу турніру ITF у США.
Також, сестри Кіченок зіграють на турнірі у Санкт-Петербурзі