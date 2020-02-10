 Світоліна: Виграти турнір – це завжди моя мета | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна: Виграти турнір – це завжди моя мета

Сьогодні 21:37 170 0
Еліна Світоліна прокоментувала турнір в Хуахіні
Світоліна: Виграти турнір – це завжди моя мета
#Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна хоче виграти турнір WTA в Хуахіні.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Виграти турнір – це завжди моя мета, у мене немає ніяких інших варіантів. Перемога на турнірі – це єдиний результат, який я хочу показати. Буду намагатися фокусуватися на кожному матчі і робити все, щоб бути готовою до ігор.

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Я вперше в Хуахіні і я в передчутті від турніру, мене тепло зустріли. Сподіваюся, що зможу зіграти добре і побачу тут багато уболівальників", - розповіла Світоліна.

У вівторок, 11 лютого, Світоліна почне свій виступ на турнірі в парному розряді. В одиночній сітці, де Світоліна посіяна під першим номером, свій стартовий матч вона зіграє проти представниці Нідерландів Бібіане Схофс.

Нагадаємо, Калініна знялася з фіналу турніру ITF у США.

Також, сестри Кіченок зіграють на турнірі у Санкт-Петербурзі

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