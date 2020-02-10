Рейтинг WTA: Світоліна залишилася четвертою ракеткою світу

Калініна піднялася на 23 місця

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація опублікувала оновлений рейтинг.

В оновленому рейтингу WTA від 10 лютого в першій сотні змін не відбулося, оскільки всі в основному грали в Кубку Федерації, а за нього очки в рейтинг не даються.

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Еліна Світоліна займає 4-е місце, Даяна Ястремська знаходиться на 26 місці. Відзначимо прогрес Ангеліни Калініної, яка в Мідленді дійшла до фіналу і піднялася на 23 місця.

Рейтинг WTA

10 лютого 2020