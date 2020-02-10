Рейтинг WTA: Світоліна залишилася четвертою ракеткою світу

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація опублікувала оновлений рейтинг.
В оновленому рейтингу WTA від 10 лютого в першій сотні змін не відбулося, оскільки всі в основному грали в Кубку Федерації, а за нього очки в рейтинг не даються.
Актуально: Кенін виграла Australian Open
Еліна Світоліна займає 4-е місце, Даяна Ястремська знаходиться на 26 місці. Відзначимо прогрес Ангеліни Калініної, яка в Мідленді дійшла до фіналу і піднялася на 23 місця.
Рейтинг WTA
10 лютого 2020
|1 (1)
|Ешлі Барті (Австралія)
|8367
|2 (2)
|Симона Халеп (Румунія)
|6101
|3 (3)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|5290
|4 (4)
|Еліна Світоліна (Україна)
|4775
|5 (5)
|Белінда Бенчич (Швейцарія)
|4675
|6 (6)
|Б'янка Андреєску (Канада)
|4665
|7 (7)
|Софія Кенін (США)
|4495
|8 (8)
|Кікі Бертенс (Нідерланди)
|3965
|9 (9)
|Серена Вільямс (США)
|3915
|10 (10)
|Наомі Осака (США)
|3626
|26 (26)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1785
|87 (87)
|Катерина Козлова (Україна)
|717
|103 (103)
|Катаріна Завацька (Україна)
|632
|
129 (128)
|
Леся Цуренко (Україна)
|
478
|
136 (157)
|
Ангеліна Калініна (Україна)
|
443
|
168 (167)
|
Марта Костюк (Україна)
|
353
|
227 (228)
|
Дар'я Снігур (Україна)
|
254