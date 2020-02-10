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Рейтинг WTA: Світоліна залишилася четвертою ракеткою світу

Сьогодні 09:40 30631 0
Калініна піднялася на 23 місця
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася четвертою ракеткою світу
#WTA, #Світоліна, #Цуренко, #Козлова, #Ястремська, #Завацька

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація опублікувала оновлений рейтинг.

В оновленому рейтингу WTA від 10 лютого в першій сотні змін не відбулося, оскільки всі в основному грали в Кубку Федерації, а за нього очки в рейтинг не даються.

Актуально: Кенін виграла Australian Open

Еліна Світоліна займає 4-е місце, Даяна Ястремська знаходиться на 26 місці. Відзначимо прогрес Ангеліни Калініної, яка в Мідленді дійшла до фіналу і піднялася на 23 місця.

Рейтинг WTA
10 лютого 2020
     
1 (1) Ешлі Барті (Австралія) 8367
2 (2) Симона Халеп (Румунія) 6101
3 (3) Кароліна Плішкова (Чехія) 5290
4 (4) Еліна Світоліна (Україна) 4775
5 (5) Белінда Бенчич (Швейцарія) 4675
6 (6) Б'янка Андреєску (Канада) 4665
7 (7) Софія Кенін (США) 4495
8 (8) Кікі Бертенс (Нідерланди) 3965
9 (9) Серена Вільямс (США) 3915
10 (10) Наомі Осака (США) 3626
26 (26) Даяна Ястремська (Україна) 1785
87 (87)  Катерина Козлова (Україна) 717
103 (103)  Катаріна Завацька (Україна) 632

129 (128)

 Леся Цуренко (Україна)

478

 136 (157)

 Ангеліна Калініна (Україна)

443

 168 (167)

 Марта Костюк (Україна)

353

 227 (228)

 Дар'я Снігур (Україна)

 254
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