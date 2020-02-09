Стали відомі всі потенційні суперники України на Кубку Федерації

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з тенісу дізналася можливих суперників на Кубку Федерації. Українки зіграють з однією з восьми націй, які програли свої відбіркові матчі в Кубку Федерації.
Важливо: Перемога Ястремської і Костюк в парі принесла Україні перемогу над Естонією
1. Латвія
2. Велика Британія
3. Нідерланди
4. Румунія
5. Бразилія
6. Японія
7. Канада
8. Казахстан
Крім України в раунд плей-оф турніру пробилися: Аргентина, Мексика, Італія, Сербія і Польща. Також, цей список поповниться двома командами з Азії (матчі відбудуться з 3-7 березня).
Жеребкування плей-оф відбудеться в Лондоні у вівторок, 11 лютого, о 11:00 за Гринвічем.