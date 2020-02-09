 Стали відомі всі потенційні суперники України на Кубку Федерації | Теніс | Champion.com.ua
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Стали відомі всі потенційні суперники України на Кубку Федерації

Сьогодні 10:20 515 0
Стали відомі всі потенційні суперники України на Кубку Федерації

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з тенісу дізналася можливих суперників на Кубку Федерації. Українки зіграють з однією з восьми націй, які програли свої відбіркові матчі в Кубку Федерації.

Важливо: Перемога Ястремської і Костюк в парі принесла Україні перемогу над Естонією

1. Латвія

2. Велика Британія

3. Нідерланди

4. Румунія

5. Бразилія

6. Японія

7. Канада

8. Казахстан

Крім України в раунд плей-оф турніру пробилися: Аргентина, Мексика, Італія, Сербія і Польща. Також, цей список поповниться двома командами з Азії (матчі відбудуться з 3-7 березня).

Жеребкування плей-оф відбудеться в Лондоні у вівторок, 11 лютого, о 11:00 за Гринвічем.

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