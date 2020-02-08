Калініна пробилась у півфінал турніру у США

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла в 1/2 фіналу турніру ITF в американському Мідленді.
У чвертьфіналі українка обіграла американку Кеті Макнеллі з рахунком 2:6, 6:3, 6:4.
Наступною суперницею Ангеліни стане 24-річна американська тенісистка Джеймі Лоеб.
Dow Tennis Classic - ITF World Tennis Tour
Мідленд, США
Хард
1/4 фіналу, 08 лютого
Ангеліна Калініна - Кеті Макнеллі 2:6, 6:3, 6:4
Раніше, Калініна обіграла росіянку на старті турнірі.
Нагадаємо, визначився суперник збірної України у плей-оф Кубка Федерації.