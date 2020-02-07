Світоліна змогла повернутися у гру - Філіма

Перша ракетка України Еліна Світоліна у грі проти болгарки Вікторії Томової змогла показати високий рівень гри.

Капітан жіночої збірної України з тенісу Михайло Філіма.

"На початку Томова помилялася набагато більше з бекхенду. Десь після 5–6 гейму їй вдалося позбутися цих проблем, і вона почала демонструвати дуже класний теніс. І все одно Еліна мала шанси, за рахунку 4:2 вона мала три геймболи на своїй подачі. За рахунку 5:4 в неї були два сетболи. Тому гра була досить близькою, і не хотілося доводити до тай-брейка.

А тай-брейк ви самі бачили. З рахунку 0:5 дуже рідко хтось повертається в гру, але Еліна змогла. Думаю, що це був вирішальний момент. Хоча і другий сет був досить важкий: ранній брейк, після чого Томова повернула свою подачу, ще раз брейк, і знову болгарці вдалося відігратися. Але в кінцівці сету Еліна все ж показала те, що вона вміє", - розповів Філіма.