Ястремська: Шинікова - неадекватна тенісистка

Українка відзначила підтримку уболівальників

Джерело - Sport Arena.

Українська тенісистка Даяна Ястремська у зустрічі Кубка Федерацій проти болгарки Ізабелли Шинікової на початку була дещо скутою, проте по ходу їй вдалося впоратися з хвилюванням.

Про це українка заявила в інтерв'ю btu.org.ua.

"Відчувала хвилювання, коли починала зустріч. Було багато уболівальників - всі вони чекали перемоги. Перші гейми були дуже важкими - я була затиснутою у корті. Вдячна глядачам, які підтримували мене весь матч. Шинікова - непередбачувана, неадекватна тенісистка. Мені потрібно було постійно фокусуватися на її ударах. Доводилося знижувати темп гри - така тактика відмінно спрацювала", - зазначила Ястремська.

Завдяки перемозі Світоліної на Томовою збірна України достроково перемогла Болгарію.