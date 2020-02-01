 Кенін виграла Australian Open | Теніс | Champion.com.ua
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Кенін виграла Australian Open

Сьогодні 12:55 124 0
Кенін виграла Australian Open
#Кенін, #Мугуруса

Джерело - Чемпіон.

Софія Кенін(15) стала переможницею Australian Open-2020 року, обігравши в фіналі турніру Гарбінє Мугурусу(32).

Для Кенін це перший титул Grand Slam, раніше вона не виходила навіть у чвертьфінал.

З наступного тижня Софія підніметься на сьому сходинку світового рейтингу, дебютувавши в ТОП-10.

Гарбінє Мугуруса провела четвертий фінал на турнірах такого рівня в кар'єрі, раніше у неї були дві перемоги (Ролан Гаррос-2016 і Вімблдон-2017). 

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $49,564,735

Фінал

Софія Кенін (США) - Гарбінє Мугуруса (Іспанія) - 4:6, 6:2, 6:2

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