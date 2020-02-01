Юний український тенісист вийшов у фінал турніру у Франції

Джерело - Чемпіон.
Олександр Пономар візьме участь у фіналі престижного юнацького турніру Les Petits As у французькому місті Тарб.
У півфіналі 14-річний українець, посіяний під третім номером, вирвав перемогу у першої ракетки турніру Атакана Карахана з Туреччини - 7:6 (7:2), 7:5
У фіналі Паламар зустрінеться з Янісом Раффаелем Зімменом зі Швейцарії.
Les Petits As - Tennis Europe U14 - Super Category
Тарб, Франція
Хард
01 лютого
Олександр Пономар - Атакан Карах 7:6 (7:2), 7:5
Нагадаємо, 15-річний тенісист помер під час тренування.