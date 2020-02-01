Юний український тенісист вийшов у фінал турніру у Франції

Українець позмагається за перемогу у турнірі

Джерело - Чемпіон.

Олександр Пономар візьме участь у фіналі престижного юнацького турніру Les Petits As у французькому місті Тарб.

У півфіналі 14-річний українець, посіяний під третім номером, вирвав перемогу у першої ракетки турніру Атакана Карахана з Туреччини - 7:6 (7:2), 7:5

У фіналі Паламар зустрінеться з Янісом Раффаелем Зімменом зі Швейцарії.

Les Petits As - Tennis Europe U14 - Super Category

Тарб, Франція

Хард

01 лютого

Олександр Пономар - Атакан Карах 7:6 (7:2), 7:5

Нагадаємо, 15-річний тенісист помер під час тренування.