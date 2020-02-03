Стаховський переграв Петровича у фіналі кваліфікації турніру у Франції

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Сергій Стаховський переграв серба Данило Петровича у фіналі кваліфікації турніру АТР-250 в Монпельє.
Матч тривав 1 годину 2 хвилини.
Сергій виконав 9 ейсів, допустив 1 подвійну помилку і взяв 9 геймів на подачі. Стаховський вдруге грає в основній сітці на даному турнірі. У 2013 році він дійшов до 1/4 фіналу.
Open Sud de France - ATP Tour 250
Монпельє, Франція
Призовий фонд 606 350 євро
Кваліфікація, фінал
Сергій Стаховський (153) - Данило Петрович (159) 6:2, 6:4
Раніше, юний український тенісист вийшов у фінал турніру у Франції.
Нагадаємо, 15-річний тенісист помер під час тренування.