Стаховський переграв Петровича у фіналі кваліфікації турніру у Франції

Матч тривав 1 годину 2 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Сергій Стаховський переграв серба Данило Петровича у фіналі кваліфікації турніру АТР-250 в Монпельє.

Матч тривав 1 годину 2 хвилини.

Сергій виконав 9 ейсів, допустив 1 подвійну помилку і взяв 9 геймів на подачі. Стаховський вдруге грає в основній сітці на даному турнірі. У 2013 році він дійшов до 1/4 фіналу.

Open Sud de France - ATP Tour 250

Монпельє, Франція

Призовий фонд 606 350 євро

Кваліфікація, фінал

Сергій Стаховський (153) - Данило Петрович (159) 6:2, 6:4

Раніше, юний український тенісист вийшов у фінал турніру у Франції.

Нагадаємо, 15-річний тенісист помер під час тренування.