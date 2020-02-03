 Стаховський переграв Петровича у фіналі кваліфікації турніру у Франції | Теніс | Champion.com.ua
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Стаховський переграв Петровича у фіналі кваліфікації турніру у Франції

Сьогодні 17:10 207 0
Матч тривав 1 годину 2 хвилини
Стаховський переграв Петровича у фіналі кваліфікації турніру у Франції
#Франція, #Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Сергій Стаховський переграв серба Данило Петровича у фіналі кваліфікації турніру АТР-250 в Монпельє.

Матч тривав 1 годину 2 хвилини.

Сергій виконав 9 ейсів, допустив 1 подвійну помилку і взяв 9 геймів на подачі. Стаховський вдруге грає в основній сітці на даному турнірі. У 2013 році він дійшов до 1/4 фіналу.

Open Sud de France - ATP Tour 250
Монпельє, Франція
Призовий фонд 606 350 євро
Кваліфікація, фінал

Сергій Стаховський (153) - Данило Петрович (159) 6:2, 6:4

Раніше, юний український тенісист вийшов у фінал турніру у Франції.

Нагадаємо, 15-річний тенісист помер під час тренування.

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