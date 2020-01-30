Джокович здолав Федерера та став першим фіналістом Australian Open

Джерело - Чемпіон.
У першому півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу зустрілися другий і третій номери посіву Новак Джокович і Роджер Федерер.
50-а очна зустріч завершилася на користь сербського тенісиста, який був абсолютним фаворитом у букмекерів перед поєдинком.
У фіналі Джокович зіграє з переможцем пари Тім - Звєрєв. Матч між цими спортсменами відбудеться 31 січня.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $49,564,735
1/2 фіналу, 30 січня
Новак Джокович (Сербія) - Роджер Федерер (Швейцарія) - 7:6(1), 6:4, 6:3
Раніше, визначилися фіналістки Australian Open.
Нагадаємо, Світоліна підніметься на четверте місце у рейтингу WTA.