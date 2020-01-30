Джокович здолав Федерера та став першим фіналістом Australian Open

Матч тривав дві години 18 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У першому півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу зустрілися другий і третій номери посіву Новак Джокович і Роджер Федерер.

50-а очна зустріч завершилася на користь сербського тенісиста, який був абсолютним фаворитом у букмекерів перед поєдинком.

У фіналі Джокович зіграє з переможцем пари Тім - Звєрєв. Матч між цими спортсменами відбудеться 31 січня.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $49,564,735

1/2 фіналу, 30 січня

Новак Джокович (Сербія) - Роджер Федерер (Швейцарія) - 7:6(1), 6:4, 6:3

Раніше, визначилися фіналістки Australian Open.

Нагадаємо, Світоліна підніметься на четверте місце у рейтингу WTA.