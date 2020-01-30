Кіченок залишила Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок завершила виступи в рамках парного змішаного розряду на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.
У матчі 1/4 фіналу міксту українка в дуеті з Роханом Бопанною з Індії без особливих шансів програла п'ятому сіяному тандему Барбора Крейчикова (Чехія) / Нікола Мектич (Хорватія).
Надія Кіченок була останньою представницею України на кортах Мельбурна.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $49,564,735
Парний змішаний розряд
1/4 фіналу, 30 січня
Барбора Крейчикова/Нікола Мектич - Надія Кіченок/Рохан Бопанна 6:0, 6:2
Нагадаємо, Світоліна підніметься на четверте місце у рейтингу WTA.