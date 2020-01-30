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Кіченок залишила Australian Open

Сьогодні 10:10 208 0
Українська тенісистка завершила виступи в міксті
Кіченок залишила Australian Open
#Кіченок, #Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок завершила виступи в рамках парного змішаного розряду на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.

У матчі 1/4 фіналу міксту українка в дуеті з Роханом Бопанною з Індії без особливих шансів програла п'ятому сіяному тандему Барбора Крейчикова (Чехія) / Нікола Мектич (Хорватія).

Надія Кіченок була останньою представницею України на кортах Мельбурна.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $49,564,735
Парний змішаний розряд
1/4 фіналу, 30 січня

Барбора Крейчикова/Нікола Мектич - Надія Кіченок/Рохан Бопанна 6:0, 6:2

Нагадаємо, Світоліна підніметься на четверте місце у рейтингу WTA.

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