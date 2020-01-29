Джокович може очолити рейтинг ATP

Новак Джокович знову може стати першою ракеткою світу

Друга ракетка світу Новак Джокович може піднятися на перше місце рейтингу в найближчі дні.

Про це повідомляє isport.ua.

На першій позиції з жовтня перебуває Рафаель Надаль, однак іспанець покинув Australian Open на стадії чвертьфіналу. У той час, як Джокович побореться в півфіналі.

Якщо сербу вдасться перемогти Федерера, а потім здобути перемогу в фіналі турніру, то Джокович підніметься на перше місце рейтингу.

Нагадаємо, визначилися півфіналісти Australian Open.

Раніше повідомлялося, що Світоліна підніметься на четверте місце у рейтингу WTA.