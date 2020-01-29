Надаль програв Тіму і залишив Australian Open

Матч тривав 4 години 14 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Австралієць Домінік Тім (АТР 5) у чвертьфіналі турніру Australian Open 2020 переміг першого сіяного Рафаеля Надаля.

Тім зумів виграти три сети на тайбрейку. Матч тривав 4 години 14 хвилин.

У півфіналі Тім зустрінеться з Олександром Звєрєвим з США (АТР 4), який у чвертьфіналі раніше переміг швейцарця Станісласа Ваврінку (АТР 15).

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $49,564,735

1/4 фіналу, 29 січня

Домінік Тім - Рафаель Надаль 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6)

Нагадаємо, Світоліна підніметься на четверте місце у рейтингу WTA.