Надаль програв Тіму і залишив Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Австралієць Домінік Тім (АТР 5) у чвертьфіналі турніру Australian Open 2020 переміг першого сіяного Рафаеля Надаля.
Тім зумів виграти три сети на тайбрейку. Матч тривав 4 години 14 хвилин.
У півфіналі Тім зустрінеться з Олександром Звєрєвим з США (АТР 4), який у чвертьфіналі раніше переміг швейцарця Станісласа Ваврінку (АТР 15).
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $49,564,735
1/4 фіналу, 29 січня
Домінік Тім - Рафаель Надаль 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6)
Нагадаємо, Світоліна підніметься на четверте місце у рейтингу WTA.