 Визначилися півфіналістки Australian Open | Теніс | Champion.com.ua
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Визначилися півфіналістки Australian Open

Сьогодні 08:54 536 0
У півфіналі Халеп зіграє з Мугурсою, а Барті - з Кенін
Визначилися півфіналістки Australian Open
#Australian Open, #Барті

Джерело - Чемпіон.

У жіночій сітці Australian Open визначилася друга пара півфіналісток турніру.

Ними стали румунка Симона Халеп і іспанка Гарбінє Мугуруса, яка до цього перемогла українку Еліну Світоліну.

Сімона Халеп у чвертьфіналі перемогла естонку Анетт Контавейт  - 6:1, 6:1.

Мугуруса перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову - 7:5, 6:3.

Гарбінє Мугуруса і Халеп зіграють між собою в півфіналі. В іншому битві за фінал гратимуть перша ракетка світу Ешлі Барті з Австралії і американка Софія Кенін.

Нагадаємо, Світоліна підніметься на четверте місце у рейтингу WTA.

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