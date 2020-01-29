Визначилися півфіналістки Australian Open

Джерело - Чемпіон.
У жіночій сітці Australian Open визначилася друга пара півфіналісток турніру.
Ними стали румунка Симона Халеп і іспанка Гарбінє Мугуруса, яка до цього перемогла українку Еліну Світоліну.
Сімона Халеп у чвертьфіналі перемогла естонку Анетт Контавейт - 6:1, 6:1.
Мугуруса перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову - 7:5, 6:3.
Гарбінє Мугуруса і Халеп зіграють між собою в півфіналі. В іншому битві за фінал гратимуть перша ракетка світу Ешлі Барті з Австралії і американка Софія Кенін.
Нагадаємо, Світоліна підніметься на четверте місце у рейтингу WTA.