Джерело - Чемпіон.
Австралійка Ешлі Барті стала другою півфіналісткою турніру Australian Open 2020, який проходить в Мельбурні.
Спортсменка з Австралії переграла Петру Квітову з Чехії (WTA 8) в двох сетах.
R-E-S-P-E-C-T@ashbarty | @Petra_Kvitova | #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/bXqyS7W6fv— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020
У півфіналі перша ракетка світу на домашніх кортах зустрінеться з Софією Кенін з США (WTA 15), яка в чвертьфіналі раніше перемогла Онс Жабер з Тунісу.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $49,564,735
1/4 фіналу, 28 січня
Ешлі Барті - Петра Квітова 7:6(8:6), 6:2
Раніше, Світоліна поступилася Мугурусі та покинула Australian Open.