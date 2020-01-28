Матч тривав 1 годину і 46 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Австралійка Ешлі Барті стала другою півфіналісткою турніру Australian Open 2020, який проходить в Мельбурні.

Спортсменка з Австралії переграла Петру Квітову з Чехії (WTA 8) в двох сетах.

У півфіналі перша ракетка світу на домашніх кортах зустрінеться з Софією Кенін з США (WTA 15), яка в чвертьфіналі раніше перемогла Онс Жабер з Тунісу.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $49,564,735

1/4 фіналу, 28 січня

Ешлі Барті - Петра Квітова 7:6(8:6), 6:2

Раніше, Світоліна поступилася Мугурусі та покинула Australian Open.