Уболівальники на Australian Open допомогли Каролін Возняцкі здобути перемогу над Даяною Ястремською.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Я дуже нервувала ще перед матчем першого раунду. А ось сьогодні я була досить спокійною, і відразу ж моя суперниця повела 5:1. Даяна вийшла на корт дуже мотивованою, грала агресивно і точно, і я просто не знала, що ж мені робити. Але потім вона стала робити більше помилок, а я грати глибше і варіативніше, змінюючи темп.

Публіка вболівала за мене, чим дуже мені допомогла! Це було дуже особливе почуття. Після перемоги в такому складному матчі перед обличчям неймовірної публіки, на моєму улюбленому турнірі", - розповіла Возняцкі.