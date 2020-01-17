 Барті: Ястремська - унікальний атакуючий гравець | Теніс | Champion.com.ua
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Барті: Ястремська - унікальний атакуючий гравець

Сьогодні 21:15 97 0
Ешлі Барті прокоментувала матч із Даяною Ястремською
Барті: Ястремська - унікальний атакуючий гравець
#Барті, #Ястремська, #теніс

Джерело - sport.ua.

Ешлі Барті у фіналі турніру Прем'єр, який проходить в австралійській Аделаїді, хоче переграти українку Даяну Ястремську.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Сподіваюся, з третього разу мені пощастить вдома (до цього Барті програла два фінали в Австралії). Мені потрібно бути максимально підготовленою до вирішального матчу.

З нетерпінням чекаю фіналу. Даяна - унікальний атакуючий гравець, як і Коллінс. Вона намагається знаходиться в корті і жадає перехопити ініціативу в розіграші. Це її улюблений стиль гри.

Протягом останніх двох років я близько підходила до виграшу домашнього титулу, але в обох фіналах, де я показала себе достойно, виграти не вийшло. Варто відзначимо, що програвала я дійсно сильним суперницям", - розповів Барті.

Раніше, Ястремська у півфіналі перемогла Соболенко.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ястремська перемогла Векич.

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