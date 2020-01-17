Ешлі Барті у фіналі турніру Прем'єр, який відбувається в австралійській Аделаїді, хоче переграти українку Даяну Ястремську.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Сподіваюся, з третього разу мені пощастить вдома (до цього Барті програла два фінали в Австралії). Мені потрібно бути максимально підготовленою до вирішального матчу.

З нетерпінням чекаю фіналу. Даяна - унікальний атакувальний гравець, як і Коллінс. Вона намагається знаходиться в корті і жадає перехопити ініціативу в розіграші. Це її улюблений стиль гри.

Протягом останніх двох років я близько підходила до виграшу домашнього титулу, але в обох фіналах, де я показала себе достойно, виграти не вийшло. Варто відзначити, що програвала я дійсно сильним суперницям", - розповів Барті.