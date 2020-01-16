Українська тенісистка Дар’яЛопатецька, яка більшу частину минулого сезону пропустила через травму коліна, хоче у цьому році відчувати себе добре.

Про це розповіла сама 16-річна тенісистка.

"Моє коліно сьогодні в порядку, подивимося, як буде завтра. Я не відчуваю болю і, думаю, я добре попрацювала. Але я також розумію, що мені належить ще довгий шлях до повноцінного відновлення, зараз я використовую захист для коліна на корті.

Які у мене цілі на цей рік? Тільки одна - добре себе почувати. Я не хочу зараз думати ні про що інше, я просто хочу грати, не стикаючись з тим, що сталося. Ніколи, ніколи більше.

Потрібно визнати, що це було дуже складно. Це було міжсезоння, якому не було кінця. Коли я вийшла на корт, через два місяці після операції, то мені здавалося, що я маленька дівчинка, яка впершк грає в теніс.

У мене було кілька моментів, коли я питала себе, чи зможу я грати знову в теніс на високому рівні? Це були дні, які я проводила по колу між кортом і спортзалом. Зараз я дуже рада, що все це позаду, і я виграла свій перший матч на турнірах Grand Slam", - розповіла Лопатецька.