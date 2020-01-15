Козлова програла китаянці на турнірі у Гобарті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Козлова (№91 WTA) програла китаянці Шуай Чжан (№40 WTA) у другому колі турніру WTA International в австралійському Гобарті.
Матч тривав 1 годину 51 хвилину.
У наступному колі китаянка зустрінеться з американкою Лорен Девіс.
Hobart International – International
Гобарт, Австралія
хард
Призовий фонд $ 275,000
Друге коло, 15 січня
Катерина Козлова - Шуай Чжан 6:4, 1:6, 2:6
Раніше, Стаховський переміг словенця.
Нагадаємо, Калініна програла Нікулеску у кваліфікації Australian Open.