Збірна України дізналася суперників на Кубку Федерації

Стали відомі суперники України

Відбулося жеребкування Кубка Федерації в Першій групі Євро-Африканської зони.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Україна зіграє з командами Хорватії та Болгарії в групі A. До групи B потрапили: Італія, Естонія, Австрія і Греція.

У стикових матчах переможці груп зіграють проти команд, які посіли друге місце в іншій групі.

Відзначимо, що команди України та Італії були сіяними та ще до жеребкування посіли перші слоти в групах A і B відповідно.

Змагання відбудуться у Талліні в період з 5 по 8 лютого.

Нагадаємо, Світоліна та Ястремська зіграють за збірну України на Кубку Федерації.

Раніше повідомлялося, що Світоліна хоче виступити на Олімпіаді.