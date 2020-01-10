Тунберг вирішила критикувати Федерера

Прихильники акції вийшли на вулицю з плакатами Credit Suisse знищує планету

Джерело - Чемпіон.

17-річна шведська школярка Грета Тунберг, що зробила собі ім'я виступами на захист екології, приєдналася до акції Rogerwakeupnow (Роджер прокинься зараз же), учасники якої незадоволені тим, що швейцарець Роджер Федерер є послом банку Credit Suisse.

Про це повідомляє AS.

Екологічні активісти незадоволені тим, що банк активно інвестує в розробку корисних копалин, тим самим сприяючи заподіяння шкоди довкіллю.

Зокрема, прихильники акції вийшли на вулицю з плакатами Credit Suisse знищує планету. Роджер, ти їх підтримуєш?

Тунберг, ставлення до персони якої суперечливо в світі, тепер поширює повідомлення цієї групи у соціальних мережах.

Swedish environmental activist Greta Thunberg adds her voice to Roger Federer Credit Suisse sponsorship criticism.https://t.co/H6j3jPr0Bx pic.twitter.com/iZSjmXaedR — AS English (@English_AS) January 9, 2020

Втім, не всім сподобався цей хід розпіареної шведки. Деякі користувачі просять її повернутися назад в школу.

Нагадаємо, Світоліна та Ястремська зіграють за збірну України на Кубку Федерації.

Раніше, Ястремська поступилася Бертенс на турнірі в Австралії.