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Цуренко поступилася Мертенс на турнірі в Шеньчжені

Сьогодні 09:09 264 0
Суперниці провели на корті півтори години
Цуренко поступилася Мертенс на турнірі в Шеньчжені
#Цуренко, #Шеньчжень

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (73) програла матч першого раунду турніру міжнародної серії в Шеньчжені.

 На старті змагань українка поступилася третій сіяній Елізі Мертенс з Бельгії.

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Суперниці провели на корті півтори години. За весь матч українці вдалося виконати один брейк (на старті зустрічі), а на своїй подачі Цуренко програла по 2 гейми в кожній партії.

Shenzhen Open - International

Шеньчжень, Китай 

Кваліфікація, одиночний розряд

Перше коло, Хард 

 Призовий фонд: $ 775,000

Леся Цуренко - Еліс Мертенс 3:6, 3:6

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