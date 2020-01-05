Цуренко поступилася Мертенс на турнірі в Шеньчжені

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (73) програла матч першого раунду турніру міжнародної серії в Шеньчжені.
На старті змагань українка поступилася третій сіяній Елізі Мертенс з Бельгії.
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Суперниці провели на корті півтори години. За весь матч українці вдалося виконати один брейк (на старті зустрічі), а на своїй подачі Цуренко програла по 2 гейми в кожній партії.
Shenzhen Open - International
Шеньчжень, Китай
Кваліфікація, одиночний розряд
Перше коло, Хард
Призовий фонд: $ 775,000
Леся Цуренко - Еліс Мертенс 3:6, 3:6