Бондаренко без проблем вийшла у друге коло турніру в Китаї

Джерело - Чемпіон.
У першому колі турніру серії WTA International в китайському Шеньчжені українка Катерина Бондаренко впевнено перемогла японку Місакі Дой з рахунком 6:4, 6:1.
Поєдинок тривав 1 годину 22 хвилини, за які Бондаренко подала п'ять подач на виліт, зробила дві подвійні помилки проти одинадцяти у суперниці і реалізувала шість брейк-поінтів з 13.
Важливо: Світоліна підніметься на одну сходинку в рейтингу WTA
Відзначимо, що Бондаренко вперше за два роки перемогла в основній сітці турніру серії WTA International.
Shenzhen Open - International
Шеньчжень, Китай
хард
Призовий фонд $ 775,000
Кваліфікація, одиночний розряд
Перше коло
Катерина Бондаренко (Україна) - Місакі Дой (Японія) 6:4, 6:1