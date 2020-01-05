Бондаренко без проблем вийшла у друге коло турніру в Китаї

Джерело - Чемпіон.

У першому колі турніру серії WTA International в китайському Шеньчжені українка Катерина Бондаренко впевнено перемогла японку Місакі Дой з рахунком 6:4, 6:1.

Поєдинок тривав 1 годину 22 хвилини, за які Бондаренко подала п'ять подач на виліт, зробила дві подвійні помилки проти одинадцяти у суперниці і реалізувала шість брейк-поінтів з 13.

Важливо: Світоліна підніметься на одну сходинку в рейтингу WTA

Відзначимо, що Бондаренко вперше за два роки перемогла в основній сітці турніру серії WTA International.

Shenzhen Open - International

Шеньчжень, Китай

хард

Призовий фонд $ 775,000

Кваліфікація, одиночний розряд

Перше коло

Катерина Бондаренко (Україна) - Місакі Дой (Японія) 6:4, 6:1