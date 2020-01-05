 Бондаренко без проблем вийшла у друге коло турніру в Китаї | Теніс | Champion.com.ua
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Бондаренко без проблем вийшла у друге коло турніру в Китаї

Сьогодні 13:15 137 0
Бондаренко без проблем вийшла у друге коло турніру в Китаї

Джерело - Чемпіон.

У першому колі турніру серії WTA International в китайському Шеньчжені українка Катерина Бондаренко впевнено перемогла японку Місакі Дой з рахунком 6:4, 6:1.

Поєдинок тривав 1 годину 22 хвилини, за які Бондаренко подала п'ять подач на виліт, зробила дві подвійні помилки проти одинадцяти у суперниці і реалізувала шість брейк-поінтів з 13.

  Важливо: Світоліна підніметься на одну сходинку в рейтингу WTA 

Відзначимо, що Бондаренко вперше за два роки перемогла в основній сітці турніру серії WTA International.

Shenzhen Open - International

Шеньчжень, Китай

хард

Призовий фонд $ 775,000

Кваліфікація, одиночний розряд

Перше коло

Катерина Бондаренко (Україна) - Місакі Дой (Японія) 6:4, 6:1

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