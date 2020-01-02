Світоліна оцінила свої виступи у 2019 році

Еліна Світоліна прокоментувала свою гру

Перша ракетка України Еліна Світоліна задоволена своїми виступами у минулому році.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Задоволена собою не на 100 відсотків. Тому поставлю собі 7. На деяких турнірах хотілося зіграти краще - як на Roland garos. Але травма не дала підготуватися до Парижа так, як хотілося б. Це дуже образливо.

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Grand Slam на Вімблдоні та в Нью-Йорку я відіграла добре, але там також не було перемоги. Сезон видався і хорошим, і поганим - дуже багато матчів, які хотілося відіграти краще. Також рейтинг. 6-е місце - краще, ніж 10-е або 15-е, але завжди завдання стоять високо. Тому 7 - оптимальна цифра", - розповіла Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна потрапила у ТОП-10 найтитулованіших тенісисток десятиріччя.