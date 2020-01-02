Перша ракетка України Еліна Світоліна хоче добитися найвищих вершин у тенісі.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Зовсім не фокусуються на грошах. Знаю, що граємо на великі гроші, на великі призові. Але потрібно думати і ставити завдання. Моя мета - зібрати якомога більше титулів. Це повинно стояти на першому місці.

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Для всіх гроші - велика мотивація. Чи не будуть тут брехати. Я діючий гравець, я хочу вигравати, хочу перемагати на Grand Slam. Це велике завдання для мене. Як і стати першою ракеткою світу. Це мотивує мене більше, ніж гроші. Може, коли закінчу кар'єру, гроші стануть великим пріоритетом, ніж всі ці турніри і кубки. Але на даний момент найважливіше - це титули", - розповіла Світоліна.