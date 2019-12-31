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Вінус Вільямс знялася з турніру в Брісбені

Вчора 23:45 228 0
Поки що невідомо, хто замінить американську спортсменку
Вінус Вільямс знялася з турніру в Брісбені

Джерело - Чемпіон.

П'ятиразова переможниця Вімблдону Вінус Вільямс несподівано знялася з турніру в Брісбені.

Про це повідомляє прес-служба змагань.

  Актуально: Світоліна і Монфіс прибули до Австралії на турнір в Брісбені 

Поки що невідомо, хто замінить американську спортсменку. Спочатку Вінус була першою володаркою wild card на дебютному турнірі 2020 року.

Нагадаємо, що українка Еліна Світоліна вже прилетіла в австралійський Брісбен. Перша ракетка України відкриє свій сезон на турнірі Brisbane International, куди також заявлена ​​друга ракетка країни Даяна Ястремська.

Змагання WTA в Брісбені стартують 6 січня. У кваліфікації турніру візьме участь і Катаріна Завацька.

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