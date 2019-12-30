Світоліна: Дуже приємно розпочинати сезон у Брісбені

Джерело - Чемпіон.
Турнір в Брісбені дозволяє оцінити власний стан перед стартом Відкритого чемпіонату Австралії.
Про це сказала українська тенісистка Еліна Світоліна.
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"Дуже приємно починати сезон тут, на цих змаганнях. У Брісбені чудові фанати, я здобувала тут яскраві перемоги. Мені подобається склад учасників і арена. Турнір в Брісбені дозволяє оцінити власний стан перед стартом Відкритого чемпіонату Австралії", - сказала Світоліна.