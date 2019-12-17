Світоліна і Ястремська претендують на нагороду WTA

Джерело - xsport.ua.
Перші дві ракетки України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська претендують на нагороду WTA Fan Favorite - звання найулюбленішою тенісистки фанатів за підсумками сезону.
WTA вже відкрила спеціальне голосування на своєму офіційному сайті.
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Всього на перемогу в номінації WTA Fan Favorite претендують 29 тенісисток. Переможниця буде названа 20 грудня.
З 2011 до 2016 року цю нагороду незмінно отримувала Агнешка Радванська, останні два роки вона діставалася румунці Симоні Халеп.