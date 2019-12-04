Світоліна знайде можливість виступу на Олімпіаді і без Федерації тенісу

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна планує виступити на Олімпіаді-2020.

Про це розповіла сама тенісистка.

Світоліна прокоментувала конфлікт з Федерацією тенісу України, представники якої звинуватили її в тому, що вона відмовляється грати за збірну на Кубок федерацій через гроші. Водночас, тенісистці потрібно зіграти за національну команду ще один матч, аби отримати право виступати на Олімпіаді-2020 у Японії.

"Так, я планую виступати в Токіо і ситуація така, що мені потрібно відіграти ще один матч за збірну. Але скажімо так, якщо ФТУ не потребує моєї допомоги, то існують деякі інші можливості для кваліфікації на олімпійський турнір, оскільки я все-таки топ-гравець в жіночому тенісі", - сказала Світоліна.

За словами першої ракетки України, наразі вона не шукає інших шляхів кваліфікації на Олімпійські ігри, але про запасні варіанти потурбується.

"Звичайно, ми не розглядаємо додаткових варіантів для виступу в Токіо, але невідомо, чого чекати від федерації. В якому світлі вони мене виставили, це було дуже негарно з їхнього боку. Тим більше, топ-гравця. Звичайно, ми дізнаємося, які є виходи, але це на випадок, якщо раптом мене не запросять, або у нас будуть якісь проблеми в переговорах", - пояснила Світоліна.