Даяна Ястремська претендує на престижну нагороду WTA

Джерело - WTA.

WTA оголосила претенденток на звання найкращого новачка року, серед претенденток українська тенісистка Даяна Ястремська.

Українка в рейтингу WTA займає 22-е місце, вище українки тільки Андреєску (5) і Мухова (21).

Новачок року

Бьянка Андреєску (Канада)

Корі Гауфф (США)

Кароліна Мухова (Чехія)

Олена Рибакіна (Казахстан)

Ярма Свентек (Польща)

Даяна Ястремська (Україна)

Результати будуть оголошені 11-го грудня.

Нагадаємо, Ястремська буде працювати під керівництвом колишнього тренера Осаки.