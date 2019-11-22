Джерело - WTA.
WTA оголосила претенденток на звання найкращого новачка року, серед претенденток українська тенісистка Даяна Ястремська.
Українка в рейтингу WTA займає 22-е місце, вище українки тільки Андреєску (5) і Мухова (21).
Новачок року
Бьянка Андреєску (Канада)
Корі Гауфф (США)
Кароліна Мухова (Чехія)
Олена Рибакіна (Казахстан)
Ярма Свентек (Польща)
Даяна Ястремська (Україна)
Результати будуть оголошені 11-го грудня.
Нагадаємо, Ястремська буде працювати під керівництвом колишнього тренера Осаки.