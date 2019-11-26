У WTA назвали претенденток на звання Найкращої тенісистки року

Серед претенденток не виявилось першої ракетки України Еліни Світоліної

Жіноча тенісна асоціація (WTA) назвала п'ять претенденток на звання Кращої тенісистки року.

Про це повідомляє прес-служба організації.

За приз поборються Ешлі Барті, Б’янка Андрееску, Симона Халеп, Наомі Осака та Кароліна Плішкова.

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У голосуванні візьмуть участь представники різних видань, а результати оголосять 11 грудня.

Відзначимо, що в 2018 році кращою стала румунська тенісистка Симона Халеп.

Нагадаємо, Ястремська претендує на нагороду Новачок року WTA.