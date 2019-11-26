 У WTA назвали претенденток на звання Найкращої тенісистки року | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Манчестер Сіті - Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Вчора 17:14 1576
Шевченко у ТОП-10 рейтингу найкращих тренерів року
Сьогодні 14:15 665
У Росії визнали факт підтримки допінгу на державному рівні
Сьогодні 12:30 621
Шотландія може замінити Росію на Євро-2020 – ЗМІ
Сьогодні 11:27 1643
Брієдіса позбавили титулу WBO
Сьогодні 10:49 1235
Світоліна і Ястремська зіграють на турнір у Брісбені
Сьогодні 09:39 602
Михайличенко: УПЛ обов'язково потрібен VAR
Вчора 13:51 765
Нападник Шахтаря став найкращим гравцем 15 туру УПЛ
Вчора 12:34 795
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 11:50 60551
Фламенгу достроково став чемпіоном Бразилії
Вчора 10:30 385
Блоги
Віват, Міля, віват - Панков привітав Мілевського з чемпіонством
Віват, Міля, віват - Панков привітав Мілевського з чемпіонством Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:00 313
Манчестер Сіті - Шахтар: передматчева прес-конференція Гвардіоли
Манчестер Сіті - Шахтар: передматчева прес-конференція Гвардіоли Valeriy Ruchka
Вчора 17:46 927
50 років тому Блохін дебютував за Динамо
50 років тому Блохін дебютував за Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 12:31 1368
Легіонер #7 — Сергій Ребров. Про кризу українських тренерів та філософію Фенцвароша
Легіонер #7 — Сергій Ребров. Про кризу українських тренерів та філософію Фенцвароша Valeriy Ruchka
Вчора 11:42 616
Мілевский став чемпіоном та заплакав. Як Брест святкував чемпіонство - Бомбардир
Мілевский став чемпіоном та заплакав. Як Брест святкував чемпіонство - Бомбардир Valeriy Ruchka
Вчора 10:22 1098
Вайлдер - Ортіс: відео нокауту
Вайлдер - Ортіс: відео нокауту Андрій Твердохліб
24.11.2019 08:43 18392
Дикість дня. Відомий білоруський хокеїст побив вагітну дружину
Дикість дня. Відомий білоруський хокеїст побив вагітну дружину Андрій Твердохліб
23.11.2019 18:21 753 1
Барселона пропустила вже на 12 хвилині матчу Ла-Ліги після феноменального удару Ен-Несірі
Барселона пропустила вже на 12 хвилині матчу Ла-Ліги після феноменального удару Ен-Несірі Андрій Твердохліб
23.11.2019 14:22 2535
Підтримай Еліну Світоліну в голосуванні на найкращу тенісистку жовтня
Підтримай Еліну Світоліну в голосуванні на найкращу тенісистку жовтня Андрій Твердохліб
23.11.2019 12:02 952
Опитування. Найкращий гол збірної України у кваліфікації до Євро-2020
Опитування. Найкращий гол збірної України у кваліфікації до Євро-2020 Андрій Твердохліб
23.11.2019 10:57 6430
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:32 Футбол УАФ назвала претендентів на звання найкращого легіонера року 27
16:16 Хокей На арені Донбасу відбудеться Тренування із зіркою під керівництвом Житника та Побєдоносцева 65
16:10 Бокс Кличко провів тренування для поліціянтів 98
15:53 Футбол У Києві відбувся турнір пам'яті Сергія Панасюка 166
15:44 Футбол Мбаппе: Я не заслуговую Золотий м’яч 455
15:26 Футбол Погба більше не зіграє за Манчестер Юнайтед – екс-гравець МЮ 751
15:06 Теніс Цуренко вказала терміни відновлення після травми 346
14:45 Футбол Маліновський зробив помилку, поїхавши у Італію – Сабо 410 1
14:32 Олімпійські ігри-2020 МОК повинен підтримати чистий спорт, а не Росію - віце-президент WADA 543
14:15 Футбол Шевченко у ТОП-10 рейтингу найкращих тренерів року 665
13:49 Теніс У WTA назвали претенденток на звання Найкращої тенісистки року 286
13:32 Футбол Аллі: Досягнення Моуріньо говорять самі за себе 352
13:17 Баскетбол Михайлюк став відкриттям матчу із Орландо - Гріффін 741
12:56 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 176417
12:55 Футбол Мессі може покинути Барселону через Неймара 1004
12:44 Бокс Руїс: Джошуа у відмінній формі 476
12:30 Олімпійські ігри-2020 У Росії визнали факт підтримки допінгу на державному рівні 621
12:17 Футбол Марлос не потрібен Шахтарю у матчі із Манчестер Сіті - Сопко 317
11:56 Футбол Роналду може перейти у ПСЖ 496
11:42 Футбол Ібрагімович може перейти у шведський Гаммарбю 215
11:27 Футбол Шотландія може замінити Росію на Євро-2020 – ЗМІ 1643
11:13 Футбол Жезус відзначив оборону Шахтаря 224
10:49 Бокс Брієдіса позбавили титулу WBO 1235
10:33 Футбол Гвардіола вказав на ціль у матчі із Шахтарем 383
10:17 Плавання Російського олімпійського чемпіона дискваліфікували через пропуск допінг-тестів 575

У WTA назвали претенденток на звання Найкращої тенісистки року

Сьогодні 13:49 286 0
Серед претенденток не виявилось першої ракетки України Еліни Світоліної
У WTA назвали претенденток на звання Найкращої тенісистки року
#WTA, #теніс

Джерело - isport.ua.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) назвала п'ять претенденток на звання Кращої тенісистки року.

Про це повідомляє прес-служба організації.

За приз поборються Ешлі Барті, Б’янка Андрееску, Симона Халеп, Наомі Осака та Кароліна Плішкова.

Актуально: Підтримай Еліну Світоліну в голосуванні на найкращу тенісистку жовтня

У голосуванні візьмуть участь представники різних видань, а результати оголосять 11 грудня.

Відзначимо, що в 2018 році кращою стала румунська тенісистка Симона Халеп.

Нагадаємо, Ястремська претендує на нагороду Новачок року WTA.

Коментарі ()