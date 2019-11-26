У WTA назвали претенденток на звання Найкращої тенісистки року

Джерело - isport.ua.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) назвала п'ять претенденток на звання Кращої тенісистки року.
Про це повідомляє прес-служба організації.
За приз поборються Ешлі Барті, Б’янка Андрееску, Симона Халеп, Наомі Осака та Кароліна Плішкова.
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У голосуванні візьмуть участь представники різних видань, а результати оголосять 11 грудня.
Відзначимо, що в 2018 році кращою стала румунська тенісистка Симона Халеп.
Нагадаємо, Ястремська претендує на нагороду Новачок року WTA.