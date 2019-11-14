Марченко: Напевно, сезон для мене завершився

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко зняття з турніру в Гельсінкі і планує завершити цей сезон.
Про це він написав у Twitter.
"Коли ви не даєте достатньо відпочинку своєму тілу, воно нагадає про себе без попередження. Напевно, сезон для мене закінчився. Побачимося в 2020 році", - написав Марченко.
When you don’t give enough rest to your body, it will take one itself without asking. The season probably over for me. See you in 2020...— Illya Marchenko (@imarchello) November 12, 2019
Нагадаємо, Ілля пропустив початок сезону через травму, почавши виступи тільки в квітні.
Раніше, Калініна програла у фіналі на турнірі в Лас-Вегасі.