Калініна переграла першу сіяну на турнірі в Х'юстоні

У наступному раунді турніру Калініна зіграє з американкою Коко Вандевеге.

Джерело - Чемпіон.

Ангеліна Калініна вийшла в третій раунд турніру в Х'юстоні після перемоги над першою сіяною Даніель Коллінс.

Перший сет українка виграла всуху, взявши три гейми на подачі суперниці. Друга партія залишилася за Коллінс, але у вирішальному сеті сильнішою була Калініна, що реалізувала за матч вісім брейків.

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У наступному раунді турніру Калініна зіграє з американкою Коко Вандевеге.

Oracle Challenger Series - WTA 125k Series

Х'юстон, хард

Призовий фонд: $162,480

Одиночний розряд, другий раунд

13 листопада

Ангеліна Калініна (Україна) - Даніель Коллінс (США) 6:0,3:6, 6:3