Калініна переграла першу сіяну на турнірі в Х'юстоні

Джерело - Чемпіон.
Ангеліна Калініна вийшла в третій раунд турніру в Х'юстоні після перемоги над першою сіяною Даніель Коллінс.
Перший сет українка виграла всуху, взявши три гейми на подачі суперниці. Друга партія залишилася за Коллінс, але у вирішальному сеті сильнішою була Калініна, що реалізувала за матч вісім брейків.
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У наступному раунді турніру Калініна зіграє з американкою Коко Вандевеге.
Oracle Challenger Series - WTA 125k Series
Х'юстон, хард
Призовий фонд: $162,480
Одиночний розряд, другий раунд
13 листопада
Ангеліна Калініна (Україна) - Даніель Коллінс (США) 6:0,3:6, 6:3