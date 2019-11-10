Завацька і Калініна зіграють в основній сітці турніру в Х'юстоні

Українки продовжують виступи в США

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісисти Катаріна Завацька і Ангеліна Калініна візьмуть участь на турнірі WTA 125k Series в Х'юстоні і почнуть виступи в основній сітці.

Завацький стартує на турнірі відразу з другого раунду, де може зіграти з француженкою Джесікою Понше в разі її перемоги над тенісисткою, яка буде проходити кваліфікацію.

Ангеліна Калініна в першому раунді буде протистояти американці Грейс Мін, яку обігравала на цьому тижні на турнірі в Лас-Вегасі, де українка вийшла у фінал.

Загальний призовий фонд турніру в Х'юстоні становить трохи більше 162 тисяч доларів.