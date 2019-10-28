Марченко переміг австрійця і у другому колі турніру у Німеччині зіграє зі Стаховським

Джерело - Чемпіон.
Ілля Марченко у першому колі турніру в Еккенталі (Німеччина) зустрічався з австрійцем Лукасом Мідлером.
Українець здобув перемогу у двох сетах, віддавши супернику лише три гейми - 6:1, 6:2
Матч тривав 1 годину 8 хвилин.
У другому колі турніру Марченко зіграє з десятим сіяним українцем Сергієм Стаховським.
Challenger Eckental - ATP Challenger Tour
Еккенталь (Німеччина)
Призовий фонд € 46,600
Перше коло, 28 жовтня
Ілля Марченко (Україна) - Лукас Мідлер (Австрія) 6:1, 6:2
Раніше, Світоліна перемогла Плішкову.
Нагадаємо, Кіченок виграла парний малий Підсумковий турнір року.