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Марченко переміг австрійця і у другому колі турніру у Німеччині зіграє зі Стаховським

Сьогодні 19:25 119 0
У другому колі буде українське дербі
Марченко переміг австрійця і у другому колі турніру у Німеччині зіграє зі Стаховським
#Марченко, #Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Ілля Марченко у першому колі турніру в Еккенталі (Німеччина) зустрічався з австрійцем Лукасом Мідлером.

Українець здобув перемогу у двох сетах, віддавши супернику лише три гейми - 6:1, 6:2

Матч тривав 1 годину 8 хвилин.

У другому колі турніру Марченко зіграє з десятим сіяним українцем Сергієм Стаховським.

Challenger Eckental - ATP Challenger Tour
Еккенталь (Німеччина)
Призовий фонд € 46,600
Перше коло, 28 жовтня

Ілля Марченко (Україна) - Лукас Мідлер (Австрія) 6:1, 6:2

Раніше, Світоліна перемогла Плішкову.

Нагадаємо, Кіченок виграла парний малий Підсумковий турнір року.

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