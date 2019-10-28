Марченко переміг австрійця і у другому колі турніру у Німеччині зіграє зі Стаховським

У другому колі буде українське дербі

Джерело - Чемпіон.

Ілля Марченко у першому колі турніру в Еккенталі (Німеччина) зустрічався з австрійцем Лукасом Мідлером.

Українець здобув перемогу у двох сетах, віддавши супернику лише три гейми - 6:1, 6:2

Матч тривав 1 годину 8 хвилин.

У другому колі турніру Марченко зіграє з десятим сіяним українцем Сергієм Стаховським.

Challenger Eckental - ATP Challenger Tour

Еккенталь (Німеччина)

Призовий фонд € 46,600

Перше коло, 28 жовтня

Ілля Марченко (Україна) - Лукас Мідлер (Австрія) 6:1, 6:2

Раніше, Світоліна перемогла Плішкову.

Нагадаємо, Кіченок виграла парний малий Підсумковий турнір року.