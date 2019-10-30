Джерело - glavcom.ua.
Швейцарець Роджер Федерер прийняв рішення відмовитися від участі в дебютному розіграші турніру ATP Cup.
Про це розповів сам тенісист.
"З величезним жалем я змушений оголосити, що не зіграю в дебютному розіграші ATP Cup. Коли я увійшов до складу учасників минулого місяця, це стало непростим рішенням, тому що я був би змушений проводити менше часу вдома зі своєю сім'єю і початок сезону вийшов б дуже інтенсивним. Після обговорення з сім'єю і командою я вирішив, що додаткові два тижні вдома підуть на користь моїй сім'ї і моїй грі", - відзначив Федерер.
Відзначимо, що у січні на ATP Cup в Австралії зіграють 18 збірних.
Раніше, Федерер знявся із турніру у Парижі.
Нагадаємо, Молчанов виграв парний титул на челленджері у Франції.