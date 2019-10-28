Плішкова: Світоліна не дала мені особливих шансів

Друга ракетка світу Кароліна Плішкова не мала шансів на перемогу у матчі з першою ракеткою України Еліною Світоліною на Підсумковому турнірі.

Про це Плішкова заявила офіційному сайту WTA.

"У мене і були шанси у другому сеті, але, думаю, результат матчу був вирішений наперед на тай-брейку в першому сеті. Еліна зіграла досить добре і не дала мені особливих шансів. Сьогодні я вигравала очки лише за рахунок своїх результативних дій, Еліна не скоювала помилок.

Я показала цілком гідну гру. Результат матчу вирішився під час розіграшів.

Як і в минулому році в Сінгапурі, покриття корту більше підходить для стилю гри Еліни. Корт занадто повільний для мого тенісу", - сказала Плішкова.