Світоліна - Плішкова: прогноз букмекерів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1 туру Пурпурової групи Підсумкового турніру Світоліна - Полішкова невеличким фаворитом у букмекерів є чеська тенісистка.

Так, перемога Плішкової оцінюється спеціалістами Parimatch коефіцієнтом - 1,88, а Світоліної - 1,92.

Нагадаємо, тенісистки 8 разів зустрічалися між собою - 4:4. Цікаво, що 3 останні зустрічі залишилися за Світоліною.

Матч Світоліної та Плішкової відбудеться 28 жовтня, орієнтовно о 12:30.

Дивіться пряму трансляцію онлайн на нашому сайті. Також у 2-й ігровий день у Пурпуровій групі зіграють Бьянка Андреєску та Симона Халеп. Канадійка та румунка вийдуть на корт після матчі Світоліна - Плішкова.