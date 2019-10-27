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Світоліна - Плішкова: анонс і прогноз матчу WTA Finals Shenzhen

Сьогодні 18:23 352 1
Перша ракетка України розпочинає захист титулу на Підсумковому турнірі
Світоліна - Плішкова: анонс і прогноз матчу WTA Finals Shenzhen
#Світоліна, #Плішкова

Джерело - Чемпіон.

Кароліна Плішкова (2, Чехія) - Еліна Світоліна (8, Україна)

2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen
Шеньчжень (Китай), хард
Призовий фонд - $14,000,000
Пурпурова група, 1-й тур
28 жовтня, 11:30

У матчі 1 туру в Пурпуровій групі WTA Finals Shenzhen Еліна Світоліна зіграє проти Кароліни Плішкової.

Матч відбудеться 28 жовтня. Орієнтовний початок о 14:00 за київським часом.

Гра у Шеньчжені стане 9-ю в історії протистоянь між українкою та чешкою. Рахунок очних зустрічей 4:4.

Світоліна має в своєму активі 13 титулів WTA. Найвища позиця у рейтингу WTA - 3 (11 вересня 2017 року).

У 2019 році Світоліна зіграла 56 матчів, 35 з який виграла. На харді - 29:15.

Цікавий факт:

  Світоліна в 2019 році не виграла жодного турніру. У 2018 році перша ракетка тріумфувала у 4 турнірах, а в 2017 - у 5.

Перша ракетка України є чинною тріумфаторкою Підсумкового турніру. У фіналі 2018 року одеситка у 3-х сетах перемогла американку Слоан Стівенс (3:6, 6:2, 6:2).

Останню гру напередодні турніру в Шеньчжені Світоліна провела у Москві на Кубку Кремля й поступилася росіянці Кудерметовій.

Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн

Плішкова 15 разів вигравали турніри WTA. Найкращий результат на Підсумковому тірнірі - півфінал (2017). Найвища позиція у рейтингу WTA - 1 (17 липня 2017).

У 2019 році Плішкова в 65 матчах здобула 50 перемог, вигравши 4 титули WTA. На харді - 33:10 (2 титули).

Цікаві факти:

  • Останні 3 очні зустрічі завершилися перемогою Світоліної
  • У 2018 році на Підсумковому турнірі Світоліна перемогла Плішкову на груповій стадії у 3-х сетах

Прогноз Чемпіона: перемога Світоліної у 3-х сетах

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