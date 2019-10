Білоруська тенісистка Аріна Соболенко стала переможницею турніру WTA Elite Trophy.

У фіналі Соболенко обіграла Кікі Бертенс з Нідерландів з рахунком 6:4, 6:2. Матч тривав 1 годину та 16 хвилин.

Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Чжухай, Китай

Призовий фонд - $2,419,844

Фінал, 27 жовтня

Аріна Соболенко - Кікі Бертенс 6:4, 6:2

🏆 Sweet victory! @SabalenkaA defeats Bertens in two sets, 6-4, 6-2, becoming this years @WTAEliteTrophy champion! pic.twitter.com/G0U7yPZbp7