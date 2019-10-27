Джерело - Чемпіон.
Білоруська тенісистка Аріна Соболенко стала переможницею турніру WTA Elite Trophy.
У фіналі Соболенко обіграла Кікі Бертенс з Нідерландів з рахунком 6:4, 6:2. Матч тривав 1 годину та 16 хвилин.
Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Чжухай, Китай
Призовий фонд - $2,419,844
Фінал, 27 жовтня
Аріна Соболенко - Кікі Бертенс 6:4, 6:2
🏆 Sweet victory! @SabalenkaA defeats Bertens in two sets, 6-4, 6-2, becoming this years @WTAEliteTrophy champion! pic.twitter.com/G0U7yPZbp7— WTA (@WTA) October 27, 2019
Нагадаємо, Снігур програла у фіналі Підсумкового турніру.