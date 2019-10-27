Аріна Соболенко тріумфувала на малому Підсумковому турнірі WTA

Джерело - Чемпіон.

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко стала переможницею турніру WTA Elite Trophy.

У фіналі Соболенко обіграла Кікі Бертенс з Нідерландів з рахунком 6:4, 6:2. Матч тривав 1 годину та 16 хвилин.

Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Чжухай, Китай

Призовий фонд - $2,419,844

Фінал, 27 жовтня

Аріна Соболенко - Кікі Бертенс 6:4, 6:2

Нагадаємо, Снігур програла у фіналі Підсумкового турніру.