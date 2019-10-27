Мій профіль
Кіченок виграла парний малий Підсумковий турнір року
Сьогодні 11:20 448 1
Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн
Сьогодні 14:54 92
Барті - Бенчич: онлайн-трансляція Підсумкового турніру в Шеньчжені. LIVE
Сьогодні 13:28 547
Світоліна - Плішкова: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE
Сьогодні 13:27 346
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 10:00 48064
Снігур програла у фіналі Підсумкового турніру
Сьогодні 08:41 658
Тейлор переміг Прогрейса у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії
Сьогодні 08:30 636
Кіченок у парному розряді вийшла до фіналу малого Підсумкового турніру
Вчора 11:55 555
Снігур знищила американку і вийшла до фіналу юніорського Підсумкового турніру
Вчора 11:40 1449
Шевченко оголосив склад збірної України на матчі проти Естонії та Сербії
Вчора 10:25 2780
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:25 Теніс Андреєску - Халеп: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE 26
15:23 Футбол Реал Сосьєдад на виїзді обіграв Сельту у 10 турі Ла-Ліги 45
15:12 Футбол Мессі назвав найкращого нападника у світі 137
15:08 Пряма трансляція Львів - Десна: онлайн-трансляція матчу 12 туру УПЛ. LIVE 888
14:54 Теніс Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн 92
14:47 Футбол Реал готовий заплатити за Мбаппе 260 млн євро 124
14:33 Теніс Світоліна: Я хочу виграти кожен турнір 343
14:15 Футбол Шабанов: Санжар навчить Карпати хорошому футболу 215
14:09 Пряма трансляція Рома - Мілан: онлайн-трансляція матчу 9 туру Серії А. LIVE 81
13:46 Футбол Мессі хоче повернутися у рідний клуб 297
13:28 Пряма трансляція Барті - Бенчич: онлайн-трансляція Підсумкового турніру в Шеньчжені. LIVE 547
13:27 Теніс Світоліна - Плішкова: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE 346
13:24 Теніс Осака перемогла Квітову на Підсумковому турнірі WTA 313
13:20 Футбол Ковалець: Динамо потрібен час 259
12:55 Футбол Гетце травмувався у матчі із Шальке 180
12:46 Пряма трансляція Ліверпуль - Тоттенгем: онлайн-трансляція матчу 10 туру АПЛ. LIVE 140
12:45 Футбол Морозко: Арбіт не призначив 100% пенальті у ворота Маріуполя 261
12:34 Футбол Рух підписав Коробенка 275
12:16 Футбол Гельзін: Олімпік нарешті ожив 240
11:56 Бокс Хей хоче організувати бій Чісора – Усик 619
11:39 Хокей Монреаль обіграв Торонто, Бостон переміг Сент-Луїс. Результати матчів НХЛ 221
11:37 Теніс Осака - Квітова: онлайн трансляція Підсумкового турніру в Шеньчжені. LIVE 711
11:20 Теніс Кіченок виграла парний малий Підсумковий турнір року 448 1
11:16 Пряма трансляція Шахтар - Олександрія: онлайн трансляція матчу 12 туру УПЛ. LIVE 228
11:06 Футбол Барселона відмовилась продовжувати контракт із Вальверде 540

Світоліна: Я хочу виграти кожен турнір

Сьогодні 14:33 343 0
Еліна Світоліна прокоментувала участь на Кубку Кремля
Світоліна: Я хочу виграти кожен турнір
#Світоліна, #теніс

Джерело - xsport.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна прагне вигравати кожен турнір, на якому вона бере участь.

Про це розповіла сама тенісистка.

"В цьому році я не завоювала жодного титулу. У Москві я хотіла спробувати виграти трофей. Кожен турнір, на якому я граю, я хочу виграти. Тому я прийняла рішення там виступити. На жаль, все не склалося так, як хотілося. Але це був останній турнір сезону. Це завжди важко і психологічно, і фізично. Зараз я просто намагаюся думати про виступ в Шеньчжені на Підсумковому турнірі. В цей тиждень я входжу в дуже позитивному настрої", - розповіла Світоліна.

Нагадаємо, Кіченок виграла парний малий Підсумковий турнір року.

Раніше, Соболенко виграла WTA Elite Trophy.

Коментарі ()