Перша ракетка України Еліна Світоліна прагне вигравати кожен турнір, на якому вона бере участь.

Про це розповіла сама тенісистка.

"В цьому році я не завоювала жодного титулу. У Москві я хотіла спробувати виграти трофей. Кожен турнір, на якому я граю, я хочу виграти. Тому я прийняла рішення там виступити. На жаль, все не склалося так, як хотілося. Але це був останній турнір сезону. Це завжди важко і психологічно, і фізично. Зараз я просто намагаюся думати про виступ в Шеньчжені на Підсумковому турнірі. В цей тиждень я входжу в дуже позитивному настрої", - розповіла Світоліна.