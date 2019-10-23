Ястремська з перемоги стартувала на малому Підсумковому турнірі

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська (24) виграла дебютний поєдинок на малому Підсумковому турнірі в Чжухаї.

19-річна українка переграла у двох сетах представницю Хорватії Донну Векич (20).

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Чжухай, Китай. хард

Призовий фонд $2,419,844

Група Азалія

Даяна Ястремська (Україна) - Донна Векич (Хорватія) - 7:6(6), 6:2

Таким чином, Донна Векич втратила всі шанси на вихід в півфінал. Ястремська розіграє єдину путівку в плей-офф в матчі з Кікі Бертенс.