Ястремська з перемоги стартувала на малому Підсумковому турнірі

Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка України Даяна Ястремська (24) виграла дебютний поєдинок на малому Підсумковому турнірі в Чжухаї.
19-річна українка переграла у двох сетах представницю Хорватії Донну Векич (20).
Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Чжухай, Китай. хард
Призовий фонд $2,419,844
Група Азалія
Даяна Ястремська (Україна) - Донна Векич (Хорватія) - 7:6(6), 6:2
Таким чином, Донна Векич втратила всі шанси на вихід в півфінал. Ястремська розіграє єдину путівку в плей-офф в матчі з Кікі Бертенс.