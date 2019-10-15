Ястремська перемогла росіянку у першому колі Кубка Кремля

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська у першому колі Кубка Кремля перемогла росіянку Дарію Касаткіну.
У першому сеті українка не відчула опору. У другмоу сеті росіянка вела у рахунку 4:2, але Даяна змогла проявити характер і вирвати перемогу - 6:4.
До речі Касаткіна минулого разу вигравала Кубок Кремля.
VTB Kremlin Cup – Premier
Москва (Росія), хард
Призовий фонд - $1,032,000
Перше коло
15 жовтня
Даяна Ястремська (Україна, 28) - Дарія Касаткіна (Росія, 37) 6:1, 6:4
Нагадаємо, Світоліна розпочне турнір в Москві з другого кола.
Раніше, Костюк у драматичному матчі поступилася Зігемунд та покинула турнір у Люксембурзі.