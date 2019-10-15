Світоліна: Зараз Москва розцвіла

Еліна Світоліна прокоментувала турнір у Москві

Перша ракетка Україна Еліна Світоліна відзначила столицю Росії та новий стадіон, на якому відбудуться матчі Кубка Кремля.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Виглядає дуже добре. Думаю, це гарна локація, тут багато місця. І це дуже важливо для гравців, адже багато людей залучено, до того ж тут і чоловіки грають. Добре, що дуже багато місця.

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Якщо чесно, я мало була в Москві – в самому місті. Мені складно судити. Виглядає все дуже добре. Коли в останній раз була, все було в Москві по-іншому. Зараз місто розцвіло", - розповіла Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна розпочне турнір в Москві з другого кола.