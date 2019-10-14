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Рейтинг WTA: Світоліна четверта, Ястремська втратила п’ять позицій

Сьогодні 11:55 19884 0
Ястремська опинилися поза ТОП-25 рейтингу WTA
Рейтинг WTA: Світоліна четверта, Ястремська втратила п’ять позицій
#WTA, #Світоліна, #Цуренко, #Козлова, #Ястремська, #Завацька

Джерело - Чемпіон.

В оновленому рейтингу WTA, опублікованому 14 жовтня, друга ракетка України 19-річна Даяна Ястремська втратила п’ять позицій та опинилися на 28 сходинці.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла свою позицію та продовжує перебувати на четвертій сходинці у рейтингу WTA.

Новий тиждень з особистим рекордом починає Катаріна Завацька - 116 місце.

Леся Цуренко, яка продовжує відновлюватись після травми піднялась на одну позицію 72 (73). 

Також трохи покращили свої позиції й наші молоді таланти - Марта Костюк і Катаріна Завацька, які піднялися у рейтингу на одну позицію вверх. 

Рейтинг WTA
7 жовтня 2019 
     
1 (1) Ешлі Барті (Австралія) 7096
2 (2) Кароліна Плішкова (Чехія) 5940
3 (4) Наомі Осака (США) 5621
4 (3) Еліна Світоліна (Україна) 5425
5 (6) Б'янка Андреєску (Канада) 5041
6 (5) Симона Халеп (Румунія) 4962
7 (7) Петра Квітова (Чехія) 4776
8 (8) Кікі Бертенс (Нідерланди) 4495
9 (9) Серена Вільямс (США) 3935
10 (10) Белінда Бенчич 3848
28(23) Даяна Ястремська (Україна) 1775
72(73)  Леся Цуренко (Україна) 842
82(83)  Катерина Козлова (Україна) 731

116 (117)

 Катаріна Завацька (Україна)

553

 162 (163)

 Марта Костюк (Україна)

373

 175

(176)

 Ангеліна Калініна (Україна)

345

 234 (233)

 Дар'я Лопатецька (Україна)

 254

 

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