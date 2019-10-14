Рейтинг WTA: Світоліна четверта, Ястремська втратила п’ять позицій

Ястремська опинилися поза ТОП-25 рейтингу WTA

Джерело - Чемпіон.

В оновленому рейтингу WTA, опублікованому 14 жовтня, друга ракетка України 19-річна Даяна Ястремська втратила п’ять позицій та опинилися на 28 сходинці.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла свою позицію та продовжує перебувати на четвертій сходинці у рейтингу WTA.

Новий тиждень з особистим рекордом починає Катаріна Завацька - 116 місце.

Леся Цуренко, яка продовжує відновлюватись після травми піднялась на одну позицію 72 (73).

Також трохи покращили свої позиції й наші молоді таланти - Марта Костюк і Катаріна Завацька, які піднялися у рейтингу на одну позицію вверх.

Рейтинг WTA

7 жовтня 2019