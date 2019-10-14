Рейтинг WTA: Світоліна четверта, Ястремська втратила п’ять позицій

Джерело - Чемпіон.
В оновленому рейтингу WTA, опублікованому 14 жовтня, друга ракетка України 19-річна Даяна Ястремська втратила п’ять позицій та опинилися на 28 сходинці.
Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла свою позицію та продовжує перебувати на четвертій сходинці у рейтингу WTA.
Новий тиждень з особистим рекордом починає Катаріна Завацька - 116 місце.
Леся Цуренко, яка продовжує відновлюватись після травми піднялась на одну позицію 72 (73).
Також трохи покращили свої позиції й наші молоді таланти - Марта Костюк і Катаріна Завацька, які піднялися у рейтингу на одну позицію вверх.
|1 (1)
|Ешлі Барті (Австралія)
|7096
|2 (2)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|5940
|3 (4)
|Наомі Осака (США)
|5621
|4 (3)
|Еліна Світоліна (Україна)
|5425
|5 (6)
|Б'янка Андреєску (Канада)
|5041
|6 (5)
|Симона Халеп (Румунія)
|4962
|7 (7)
|Петра Квітова (Чехія)
|4776
|8 (8)
|Кікі Бертенс (Нідерланди)
|4495
|9 (9)
|Серена Вільямс (США)
|3935
|10 (10)
|Белінда Бенчич
|3848
|28(23)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1775
|72(73)
|Леся Цуренко (Україна)
|842
|82(83)
|Катерина Козлова (Україна)
|731
|
116 (117)
|
Катаріна Завацька (Україна)
|
553
|
162 (163)
|
Марта Костюк (Україна)
|
373
|
175
(176)
|
Ангеліна Калініна (Україна)
|
345
|
234 (233)
|
Дар'я Лопатецька (Україна)
|
254