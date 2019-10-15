Світоліна: Турнір у Москві для мене важливий

Еліна Світоліна прокоментувала участь у Кубку Кремля

Першій ракетці України Еліні Світоліні важливий турнір у Москві.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Будь-який великий турнір для мене дуже важливий. Якщо чесно, я мало була в Москві - в самому місті. Мені складно судити. Виглядає все дуже добре.

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Якщо немає стабільності, ти не можеш рухатися вперед, не можеш грати великі турніри, починаються сумніви. Втрачається впевненість. Віра зароджується, коли ти успішно граєш, тоді ти добре зможеш відіграти з упевненістю Grand Slam. Grand Slam - це завжди додатковий тиск. Потрібно завжди бути готовою і намагатися використовувати кожен шанс", - розповіла Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна розпочне турнір в Москві з другого кола.