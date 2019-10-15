Світоліна: Турнір у Москві для мене важливий

Мій профіль
Збірна України у меншості перемогла збірну Португалії та пробилася на чемпіонат Європи
Вчора 23:39 3886
Голосування. Визначаємо найкращого гравця збірної України у матчі проти Португалії
Сьогодні 12:26 273
Як усе починалося. Гол Романа Яремчука в ворота збірної Португалії
Сьогодні 11:50 385
Чи був пенальті у ворота збірної України
Сьогодні 11:41 3754 2
Шевченко: Пишаюся гравцями збірної України, на полі були справжні леви
Сьогодні 08:11 1761
Україна - Португалія: огляд матчу
Сьогодні 00:32 7382
Україна - Португалія 2:1. Як це було
Вчора 23:37 39991
Гол Ярмоленка у ворота Португалії після шедеврального паса Миколенка
Вчора 22:43 5160
Збірну України очікує аншлаг на матчі із Португалією
Вчора 15:15 1613
Рейтинг WTA: Світоліна четверта, Ястремська втратила п’ять позицій
Вчора 11:55 20730
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:55 Бокс Хей дав важливу пораду Усику 48
12:37 Футбол Шевченко вірить у майбутнє збірної України 250
12:26 Футбол Голосування. Визначаємо найкращого гравця збірної України у матчі проти Португалії 273
12:17 Теніс Світоліна: Зараз Москва розцвіла 2666
12:01 Футбол Ярмоленко: У збірній України з'явився менталітет переможця 1037
11:50 Блог Як усе починалося. Гол Романа Яремчука в ворота збірної Португалії 385
11:41 Блог Чи був пенальті у ворота збірної України 3754 2
11:40 Футбол Болгарія - Англія 0:6. Огляд матчу 226
11:32 Футбол Буряк назвав героя збірної України 1348
11:18 Футбол Семеду: Ми витрачали моменти, а Україна скористалася своїми шансами 1315
10:55 Футбол Зінченко розкритикував непослідовність англійського арбітра 1183
10:36 Футбол InStat визначив найкращого гравця матчу Україна – Португалія 857
10:30 Пряма трансляція Костюк - Зігемунд: онлайн-трансляція. LIVE 249
10:25 Футбол Роналду: Я повністю спустошений 2077
10:12 Пряма трансляція Ястремська - Касаткіна: онлайн-трансляція матчу в Москві 209
10:10 Футбол Левченко: Збірна Україні нарешті стала єдиним цілим 1696
09:50 Футбол Яремчук: Ми - не Росія, яка переграла Шотландію і всім розповідає, що виграє Євро 2489
09:36 Блог Україна - Португалія: післяматчева прес-конференція тренерів 1766
09:34 Теніс Світоліна: Турнір у Москві для мене важливий 485
09:20 Футбол Зеленський – збірній Україні: Ви зробили справжній подарунок усім Захисникам України 467
09:00 Футбол Сантуш: Україна тримала нас у напрузі весь матч 1518
08:46 Футбол Литва - Сербія 1:2. Огляд матчу 1594
08:30 Футбол Степаненко: Арбітр робив все, що йому говорив Роналду 2738
08:11 Футбол Шевченко: Пишаюся гравцями збірної України, на полі були справжні леви 1761
00:32 Блог Україна - Португалія: огляд матчу 7382

Світоліна: Турнір у Москві для мене важливий

Сьогодні 09:34 485 0
Еліна Світоліна прокоментувала участь у Кубку Кремля
Світоліна: Турнір у Москві для мене важливий
#Світоліна, #теніс

Джерело - isport.ua.

Першій ракетці України Еліні Світоліні важливий турнір у Москві.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Будь-який великий турнір для мене дуже важливий. Якщо чесно, я мало була в Москві - в самому місті. Мені складно судити. Виглядає все дуже добре. 

Актуально: Рейтинг WTA: Світоліна четверта, Ястремська втратила п’ять позицій

Якщо немає стабільності, ти не можеш рухатися вперед, не можеш грати великі турніри, починаються сумніви. Втрачається впевненість. Віра зароджується, коли ти успішно граєш, тоді ти добре зможеш відіграти з упевненістю Grand Slam. Grand Slam - це завжди додатковий тиск. Потрібно завжди бути готовою і намагатися використовувати кожен шанс", - розповіла Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна розпочне турнір в Москві з другого кола.

Коментарі ()